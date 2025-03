Samuel Sekuritas: IHSG Terkoreksi 0,98 Persen di Tengah Tekanan Saham Perbankan dan Big Cap

Di sisi lain, beberapa saham mencatatkan kenaikan signifikan di sesi pertama ini. Saham RONY melonjak 25 persen ke level Rp2.750 per saham, diikuti oleh BAIK yang naik 20 persen ke Rp108 per saham. POLU dan BINO masing-masing menguat 14,5 persen ke Rp4.730 dan Rp150 per saham, sementara IKAN naik 9,8 persen ke Rp200 per saham.

Sementara itu, lima saham yang mengalami pelemahan terbesar adalah MMIX yang anjlok 13,8 persen ke Rp106 per saham, MSIN turun 12,3 persen ke Rp815 per saham, CLEO terkoreksi 10,1 persen ke Rp975 per saham, RGAS melemah 9,6 persen ke Rp112 per saham, dan FAST turun 9,2 persen ke Rp1.480 per saham.