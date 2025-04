Sang Teman Selalu Sibuk ? Cari Teman Baru Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Kehadiran teman kadang tak selalu memunculkan hal baik bagi Anda. Beberapa bahkan menyebabkan Anda berada dalam masalah.



Ahli hubungan dari Inggris sekaligus penulis buku "Why Men Ask Dumb Dating Questions", India Kang mengindentifikasi salah satu tanda seseorang tak layak dijadikan teman yakni tak pernah berusaha menghubungi Anda.



Kang mengatakan, jika Anda menjadi satu-satunya yang berusaha mengontak teman Anda maka sebaiknya pikirkan kembali jika ingin tetap berteman dengannya.



"Jika dia ingin menjadi bagian dari hidup Anda, ia akan menghubungi Anda," tutur India.



Tanda lainnya adalah rasa marah atau justru tak nyaman saat bersamanya. Menurut India, penting bagi Anda untuk mengamati perasaan Anda setelah menghabiskan waktu bersama rekan.



Baca juga:Ini 8 Alasan Kenapa Anda Dijauhi



"Jika Anda merasa marah atau dongkol, berarti sudah saatnya Anda akhiri pertemanan Anda dengan dia," kata India.



Selain itu, teman Anda selalu mengkritik ambisi atau cita-cita Anda. Jika teman-teman Anda merasa iri atau menyurutkan semangat Anda, tak ada salahnya membatasi hubungan dengannya.



Terakhir, jika teman Anda selalu "sibuk" untuk bertemu, berarti sudah saatnya Anda mencari teman baru, teman yang bisa menyisihkan waktunya bersama Anda. Demikian seperti dilansir The Sun.co.uk.



ANTARA



Baca juga :

Mungkinkah Hubungan Tak Sehat Diselamatkan? Begini Caranya

Ini 10 Sinyal Saat Hubungan dengan Si Dia Tak Sehat lagi