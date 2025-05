Sebanyak 10 Negara dengan Tenaga Kerja Outsourcing Terbaik

TEMPO.CO , Jakarta - Pelaksanaan sistem tenaga alih daya atau outsourcing di Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Hal itu terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk menghapus outsourcing sebagaimana dalam pidatonya ketika momen peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.

Kemampuan berbahasa asing juga menjadi ciri pembeda tenaga kerja India dari negara lain, yang menempati peringkat kedua secara global dalam hal jumah penduduk berbahasa Inggris. Selain itu, gaji rata-rata pekerja di India jauh lebih rendah daripada di negara-negara Barat, yaitu sekitar 220.831-658.750 rupee per tahun atau sekitar Rp 42 juta hingga Rp 126 juta (asumsi kurs Rp 192 per rupee).

Filipina juga menyediakan penghematan biaya tenaga kerja hingga 60 persen dan biaya operasional 40-50 persen dibandingkan negara-negara Barat. Industri outsourcing di Filipina telah mempekerjakan sekitar 1,3 juta orang dengan nilai sekitar US$ 38,7 miliar atau sekitar Rp 619 triliun (asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS).

3. Vietnam

Keunggulan demografi yang melek teknologi telah mendorong Vietnam ke panggung global. Vietnam diperkirakan memiliki sekitar 530.000 pengembangan perangkat lunak dan 1,5 juta orang yang bekerja di sektor TI, dengan 57.000 lulusan di bidang teknologi yang siap memasuki dunia kerja setiap tahunnya.