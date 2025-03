Sebelum Daftar Rekrutmen Bersama 2025, Cek Deretan BUMN yang Merugi sebagai Referensi

Terbaru, izin usaha Jiwasraya resmi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencabutan tersebut diatur dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP 9/D.05/2025 per tanggal 16 Januari 2025 dan diumumkan di laman resmi OJK pada Rabu, 20 Februari 2025. Berikut profil enam BUMN yang merugi:

Mengutip Antara, berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, beban keuangan Krakatau Steel masih tinggi, yaitu US$ 129,59 juta atau sekitar Rp 2 triliun dan rugi selisih kurs senilai US$ 9,62 juta atau Rp 148,48 miliar. Dengan demikian, perseroan mencatatkan rugi bersih tahun berjalan senilai US$ 131,6 juta atau Rp 2,03 triliun.