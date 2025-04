Sederet Dampak Penghapusan Kuota Impor yang Direncanakan Prabowo

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai langkah pemerintah yang ingin menghapus kuota impor berisiko merusak ekonomi nasional bila tidak dikawal dengan ketat. Menurut dia, apabila pernyataan Prabowo diterjemahkan menjadi kebijakan tanpa kontrol, maka sama saja dengan mengundang produk-produk asing di tengah pasar nasional yang rapuh.