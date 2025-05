Segini Gaji Pecatan Marinir TNI AL yang jadi Tentara Rusia

Lantas, berapa gaji yang diterima Satria sebagai tentara Rusia?

Gaji Tentara Rusia

Melansir laman Institute for the Study of War (ISW), Kepala Republik Bashkortostan Radiy Khabirov mengatakan pada Selasa, 29 April 2025 bahwa wilayah tersebut akan menawarkan bonus pendaftaran satu kali sebesar 1,6 juta rubel atau sekitar US$ 19.717 (sekitar Rp 315 juta dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS) kepada individu yang bersedia mengikuti kontrak dinas militer dengan Kementerian Pertahanan Rusia (MOD).