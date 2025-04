Sejumlah Pihak Desak Pemerintah Lakukan Negosiasi Soal Tarif Trump 32 Persen

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang disebutnya sebagai timbal balik atau ‘Reciprocal Tariffs’ pada Rabu, 2 April 2025. Tarif baru yang juga dikenal dengan tarif Trump ini diterapkan terhadap impor yang masuk ke AS dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini, mengungkapkan secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 10,3 persen. Pangsa pasar tersebut terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke Cina.