Semester I 2015, Realisasi Investasi Naik 6,6 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi semester I tahun ini sebesar Rp 259,7 atau naik 16,6 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Jumlah ini mencapai 50 persen dari target realisasi investasi sebesar Rp 519,5 triliun.



"Kami optimis meski di tengah perlambatan ekonomi investasi akan tetap bagus dan sesuai target. Bahkan, bisa mencapai Rp 530 triliun," ujar Kepala BKPM Franky Sibarani di kantornya, Senin, 27 Juli 2015.



Penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama periode Januari-Juni 2015 tercatat sebesar Rp 85,5 triliun. Torehan ini didominasi lima sektor usaha, yakni industri makanan sebesar Rp 11 triliun, listrik, gas, dan air sebesar Rp 11,6 triliun, industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi sebesar Rp 11 triliun, konstruksi sebesar Rp 8,3 triliun, dan industri mineral nonlogam sebesar Rp 6,7 triliun.



Sementara untuk investasi asing (PMA) semester I mencapai Rp 174,2 triliun. Penanaman modal terbesar digelontorkan untuk sektor usaha transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar US$ 2,4 miliar, pertambangan US$ 2,2 miliar, industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik sebesar US$ 1,4 miliar, industri alat angkutan dan transportasi lainnya US$ 1,1 miliar, dan industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi sebesar US$ 0,9 miliar.



Realisasi triwulan II dalam catatan BKPM naik sebesar 8,4 persen dibanding triwulan I sebesar Rp 135,1 triliun. Komponen PMDN menyumbang Rp 42,9 triliun dan PMA menyumbang Rp 92,2 triliun.



Selama semester I, koridor Jawa masih menjadi primadona kucuran modal dengan presentasi 55,7 persen atau Rp 144,5 triliun dari total investasi periode ini. Terbesar kedua adalah Sumatera mencapai Rp 44,7 triliun atau 17,2 persen, lalu Kalimantan Rp 39,0 triliun (15 persen), dan Sulawesi mencapai Rp 14 triliun (5,4 persen).



Sementara untuk Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku Papua mencapai Rp 7,8 triliun (3,0 persen) dan Rp 9,7 triliun sebesar 3,7 persen.



BKPM mengatakan terus melakukan strategi "jemput bola" agar mengejar investasi di lima sektor prioritas, yakni infrastruktur, maritim, pertanian, pariwisata dan kawasan, serta manufaktur. "Investor asing, prioritas kami juga tidak berubah," kata Franky.



ROBBY IRFANY