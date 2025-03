Sempat Kosong di Pasaran, Pemerintah Mulai Salurkan Lagi 150 Ribu Ton Beras SPHP

Arief mengatakan penyaluran beras SPHP itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar harga dan stok pangan dapat stabil selama Ramadan sampai Idulfitri 1446 Hijriah. Pemerintah menetapkan harga acuan penjualan (HAP) beras SPHP masing-masing setiap wilyah yakni zona 1 Rp 12.500 per kilogram, zona 2 Rp 13.100 per kg, zona 3 Rp 13.500 per kg.