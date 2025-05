Semua Penerbangan Citilink Rute Pekanbaru Dibatalkan

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan Citylink membatalkan semua rute penerbangan ke Pekanbaru karena kabut asap.

Distrik Manager Citilink Pekanbaru Benny S. Butarbutar mengatakan kebijakan itu ditetapkan semenjak tanggal 5 September 2015.

Hal ini dilakukan karena aktifitas bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terganggu akibat tebalnya kabut asap. Pihak Citilink masih enggan menjawab berapa kerugian akibat kabut asap tersebut.

"Kita telah menutup semua rute Pekanbaru dari tanggal 5 September hingga hari ini. Rencananya, besok Selasa (8 September 2015) rute ke Pekanbaru akan kembali dibuka," kata Benny.

Namun, rute ke Pekanbaru bisa kembali dibatalkan jika penerbangan ke Pekanbaru masih terganggu kabut asap. "Tergantung kondisi besok," katanya.

Rute penerbangan Citilink pada 8 September 2015 ialah: Pekanbaru-Jakarta pada jam 13.45 WIB dan jam 20.10 WIB, Pekanbaru-Batam jam 12.00 dan jam 15.20 Pekanbaru-Surabaya jam 14.45 WIB. Sedangkan rute Pekanbaru-Yogyakarta masih belum dijadwalkan untuk dibuka.

Hingga Senin siang, aktifitas penerbangan Bandara Sultan Syarif Kasim II masih terganggu. Hampir seluruh penerbangan ditunda. Jarak pandang di Pekanbaru hanya 200 meter karena kabut asap semakin tebal.

Sebelumnya Ketua Asociation of The Indonesian Tours and Travel Agency Riau Ibnu Masud mengatakan bahwa pihak agen pesawat mengalami kerugian ratusan juta setiap harinya.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Asumsikan saja, satu hari kerugian kita mencapai Rp300 juta per hari," kata Ibnu.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau beserta Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan masih melakukan upaya pemadaman di sejumlah titik api.

Selain itu, tim juga memodifikasi cuaca untuk menurunkan hujan buatan untuk mengusir kabut asap.

BISNIS.COM