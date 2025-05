Senin, APBNP 2015 Dibahas di Senayan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin 19 Januari 2015. Pembahasan APBNP akan dilanjutkan dengan Komisi Keuangan DPR sehari sesudahnya.



Menurut Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brojonegoro, pemerintah akan mengajukan perubahan dalam asumsi makroekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 5 persen, nilai tukar Rp 12.200 per dolar AS, dan harga minyak Indonesia (ICP) US$ 70 per barel. "Ini anggaran perubahan pertama yang diajukan pemerintahan baru dan juga DPR periode baru," kata Bambang di rumah dinasnya di Widya Chandra, Rabu 14 Januari 2015. (Baca: Kurs Rupiah Diperkirakan Masih Mendatar)



Secara terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah segera menjelaskan antisipasi pelemahan harga minyak dunia terhadap penurunan pendapatan sektor minyak dan gas dalam pembahasan APBNP 2015. (Baca: Chatib Basri: Harga Minyak Turun Disengaja OPEC)



Penurunan harga minyak dunia saat ini berdampak pada rendahnya pendapatan negara dari sektor minyak dan gas. Namun Askolani menolak jika penurunan tersebut menyebabkan pemerintah mengurangi target pendapatan. "Intinya bukan dikurangi, tapi memang angkanya berkurang."



Askolani menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan bakal realisasi target pendapatan migas tahun ini berkurang, selain penurunan asumsi ICP minyak dalam negeri dari US$ 105 per barel ke US$ 70 per barel, penurunan lifting minyak dalam negeri dari 900 ribu barel ke 849 ribu barel, serta melonjaknya kurs dolar saat ini ikut menurunkan pencapaian sektor migas.



Dalam APBN 2015, 67 persen penerimaan negara berasal dari pajak atau sebesar Rp 1.201,7 triliun. Pada RAPBN-P 2015, pemerintah meningkatkan target penerimaan pajak menjadi Rp 1.400 triliun. Jumlah ini naik 45 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014 yang hanya mencapai Rp 900 triliun.



GRACE GANDHI | JAYADI SUPRIADIN



