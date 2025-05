TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah alam transaksi antarbank di Jakarta pada Senin pagi bergerak menguat sebesar 63 poin menjadi Rp 12.734 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp 12.797 per dolar AS.



"Defisit transaksi berjalan triwulan IV 2014 yang membaik membuat rupiah bergerak menguat terhadap dolar AS. Membaiknya defisit itu juga bersamaan dengan melemahnya tren penguatan dolar AS di pasar global, sehingga rupiah mampu untuk menguat," kata ekonom Samuel Sekuritas, Rangga Cipta, di Jakarta, Senin, 16 Februari 2015.



Dalam data Bank Indonesia, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan IV 2014 mencatat surplus sebesar US$ 2,4 miliar. Surplus itu ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial sebesar US$ 7,8 miliar yang melampaui defisit transaksi berjalan sebesar US$ 6,2 miliar (2,81 persen PDB).



Rangga menambahkan, fokus terhadap data ekonomi domestik akan berlanjut, data neraca perdagangan Januari 2015 hingga Bank Indonesia yang akan mengumumkan tingkat suku bunga (BI rate) akan dicermati pasar.



"Data neraca perdagangan diperkirakan masih akan surplus walaupun berpeluang lebih rendah dibandingkan surplus Desember. Hari ini rupiah berpeluang terus menguat terhadap dolar AS," katanya.



Analis pasar uang PT Platon Niaga Berjangka, Lukman Leong, mengatakan aksi ambil untung pelaku pasar uang terhadap dolar AS menjadi salah satu faktor nilai tukar rupiah kembali mengalami penguatan.



Ia menambahkan, penguatan mata uang rupiah juga dipicu adanya ekspektasi dari kalangan pelaku pasar uang bahwa Bank Indonesia akan memangkas tingkat BI rate. Sedianya, Rapat Dewan Gubernur BI akan dilakukan pada pertengahan pekan ini. BI rate memiliki peluang turun menyusul proyeksi inflasi yang rendah pada tahun ini.



"Turunnya BI rate dapat mendorong konsumsi masyarakat meningkat, yang pada gilirannya akan membantu pertumbuhan ekonomi domestik," katanya.



ANTARA