TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Riset PT NH Korindo Securities Reza Priyambada memprediksi rupiah dapat berbalik melemah akibat sentimen The Fed yang kembali berencana menaikkan suku bunga. Melemahnya laju yen juga diperkirakan ikut memperlemah rupiah.



Reza memperkirakan pada perdagangan hari ini rupiah berada dalam rentang support 13.645 dan resisten 13.630. Menurut dia, mulai adanya tanda-tanda sinyal kepastian bagi The Fed untuk menaikkan suku bunganya membuat laju dolar Amerika Serikat kembali mengalami kenaikan dan berimbas pada melemahnya sejumlah mata uang.



Reza mengatakan hal itu terlihat dari pelaku pasar yang tidak mau ketinggalan untuk melakukan aksi beli terhadap dolar Amerika. "Seiring The Fed yang kembali membuka sinyal terkait peningkatan suku bunga AS secara bertahap dan tetap berhati-hati dalam prosesnya," kata Reza dalam siaran tertulisnya, Selasa, 21 Juni 2016.



Di sisi lain, penguatan laju dolar Amerika juga didukung melemahnya yen setelah Perdana Menteri Shinzo Abe berencana mengambil kebijakan menunda pajak penjualan hingga beberapa tahun ke depan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. "Jika hal tersebut terjadi maka waspadai akan kembali melemahnya laju rupiah. Tetap cermati sentimen yang ada terhadap laju rupiah," ujar Reza.



Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat 98 poin dari angka Rp 13.358 ke Rp 13.260. Menurut Reza, laju rupiah sedang mencoba memperbaiki trennya dengan bergerak naik kembali.



Namun, adanya imbas pelemahan sejumlah mata uang Asia terhadap laju dolar Amerika yang kembali berbalik naik seiring sentimen suku bunga The Fed juga perlu diwaspadai. "Diharapkan laju rupiah dapat bertahan di tengah sentimen tersebut sehingga dapat kembali melanjutkan kenaikan," ujar Reza.



DESTRIANITA KUSUMASTUTI