Sepeda Motor Bekas Yamaha RX King Paling Banyak Dicari di OLX

TEMPO.CO, Jakarta - Sepeda motor bekas ternyata paling banyak dicari pembeli di situs jual-beli barang bekas OLX. Selama Ramadan, 270 ribu unit sepeda motor bekas berhasil terjual melalui situs tersebut. Dari berbagai jenis sepeda motor bekas yang dicari pembeli, Yamaha RX King menempati posisi teratas



"Barangnya susah banget dicari, tapi yang minat paling besar,” kata Edward Kilian Chief Marketing Officer OLX dalam media briefing di Bonobo Restaurant Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016. Sepeda motor Yamaha RX King mencatatkan 400 ribu pencarian per hari.



Edward menjelaskan, posisi pencarian kedua terbanyak ditempati sepeda motor jenis Ninja keluaran merek Kawasaki. OLX mencatat pencarian motor Kawasaki Ninja ini mencapai 250 ribu per hari.



Meski kedua jenis motor tersebut menempati pencarian tertinggi per hari, dari segi merek, Yamaha dan Kawasaki tidak menempati posisi tertinggi.



Edward menjelaskan, jika pencarian sepeda motor didasarkan pada merek, Honda mencatatkan angka pencarian tertinggi, terutama Honda Beat. Di bawah Honda, berturut-turut ditempati Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Piaggio, dan Bajaj.



MAYA NAWANGWULAN