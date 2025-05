Seperti Apa Oscar 2016? Berikut Prediksi The Guardian

TEMPO.CO, Jakarta - Tangisan Leonardo DiCaprio, hingga tangisan Donald Trump diprediksi akan muncul di perhelatan Academy Awards tahun ini.



Laman The Guardian memperkirakan Jennifer Lawrence akan jatuh lagi, lalu bagaimana dengan Dicaprio?



Berikut prediksi The Guardian tentang Oscar tahun ini:



- Leonardo DiCaprio menang Oscar

- Leonardo DiCaprio kalah dan meledak

- Polemik lima menit tentang keberagaman dari Quincy Jones

- Pidato tentang seksisme

- Pidato tentang rasisme

- Pidato tentang usia

- Pidato tentang Donald Trump

- Kamera menangkap orang nyengir

- Kamera menangkap orang menguap

- Tangisan

- Orkestra memainkan lagu untuk pemenang

- Pemenang mengabaikan musik orkestra

- Film yang pernah kau tonton menang Oscar

- Film yang kau suka menang Oscar

- Peristiwa manis melibatkan Jacob Tremblay

- Chris Rock membahas #OscarsSoWhite

- Chris Rock jahat ke Jude Law

- Kesulitan menyebut nama Saoirse Ronan

- Candaan tentang "The Martian"

- Candaan beruang "The Revenant"

- Candaan lesbian untuk Carol

- Candaan berkaitan dengan hati bison

- Candaan apapun tentang "Spotlight"

- John Travolta boleh bicara di depan umum

- Sacha Baron Cohen pakai kostum dan mengecoh semua orang

- Orang jadi beruang "The Revenant"

- Orang pakai topeng "Mad Max"

- Potongan wajah Leonardo DiCaprio saat Lady Gaga tampil

- Sylvester Stallone pose tinju terangkat

- Potongan wajah Charlotte Rampling setelah aktor kulit hitam tampil

- Jennifer Lawrence jatuh lagi

- Pertunjukan musik untuk menarik penonton muda, meski tidak

ada yang menonton

- Kate Winslet kaget menang, setelah dapat Bafta dan Golden

Globe

- Amplop susah dibuka

- Sineas kulit hitam mencuit tentang alternatif Oscar

- Leonardo DiCaprio pidato tentang lingkungan...

- ...diikuti tepuk tangan Mark Ruffalo

- Figur yang lupa dimasukkan ke bagian In Memoriam

- Figur yang tidak meninggal tapi dimasukkan ke In Memoriam

- Jack Nicholson



ANTARA