Seperti Kemarin, Hari Ini IHSG Diprediksi Kembali Menguat

TEMPO.CO, Jakarta - Analis ekonomi dari First Asia Capital, David Sutyanto, memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan pasar modal hari ini akan bergerak bervariasi mengikuti sentimen. Di antaranya isu Brexit, reli harga komoditas energi dan tambang lainnya, serta tren penguatan rupiah atas dolar Amerika Serikat dalam jangka pendek.



"IHSG diperkirakan berpeluang melanjutkan penguatannya menguji kembali resisten di 4.910. Sedangkan support saat ini bergeser ke 4.810," ujar David Sutyanto dalam pesan tertulisnya, Selasa, 21 Januari 2016.



David menuturkan, rendahnya risiko pasar saham global dan kawasan, serta penguatan kembali harga sejumlah komoditas energi dan tambang, berhasil mendorong penguatan IHSG pada perdagangan kemarin. Indeks ditutup di zona hijau, menguat 28,388 poin (0,59 persen) di 4.863,531. Menurut David, ini merupakan posisi penutupan tertinggi IHSG sejak perdagangan 10 Juni 2016.



Saham tambang, aneka industri, dan manufaktur, kata David, menjadi motor penguatan indeks. "Pasar memanfaatkan momentum rebound pasar saham kawasan Asia dan harga sejumlah komoditas tambang serta penguatan rupiah atas dolar AS untuk melakukan pembelian selektif," katanya.



Dari sentimen domestik, pasar menaruh optimistis parlemen akan menyetujui revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dan RUU Tax Amnesty. Dari eksternal, kemungkinan peluang keluarnya Inggris dari blok masyarakat Eropa (Brexit) semakin menurun merujuk pada perkembangan yang terakhir.



The MSCI Emerging Market Index kemarin naik 1,5 persen, melanjutkan penguatan akhir pekan lalu sebesar 0,8 persen. Harga minyak mentah kemarin sore juga kembali reli hingga hampir 2 persen di US$ 48,9 per barel.



David menambahkan, meredanya kekhawatiran terhadap kemungkinan keluarnya Inggris dari zona Euro dan kenaikan harga minyak mentah hingga hampir 3 persenberimbas pada reli di pasar saham global tadi malam. Indeks saham Eurostoxx di kawasan Uni Eropa melonjak hingga 3,3 persen di 2.942,88.



Di Wall Street indeks DJIA dan S&P masing-masing menguat 0,73 persen dan 0,58 persen di 17804,87 dan 2083,25. Harga minyak mentah tadi malam kembali reli hingga 2,9 persen di US$ 49,37 per barel. Menjelang referendum di Inggris Raya 23 Juni pekan ini, pergerakan pasar saham global dan kawasan akan berfluktuatif mengikuti spekulasi kemungkinan hasil yang terjadi.



DESTRIANITA KUSUMASTUTI