Serba-serbi Satgas PHK yang akan Diluncurkan 1 Mei 2025

Menurut Said Iqbal, pertemuan tersebut juga membicarakan rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei 2025 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai pembentukan Satgas PHK merupakan langkah positif. Ia menyebut ada enam tugas utama yang sebaiknya dijalankan satgas ini. “Soal Satgas PHK disambut positif. (Menurut saya) Satgas PHK yang diwacanakan Presiden setidaknya diharapkan punya enam tugas utama,” kata Bhima kepada Antara, 9 April 2025.

“Basis data PHK selama ini kurang valid karena banyak korban PHK dan perusahaan tidak melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Datanya nanti harus berbasis by name by address,” ujarnya. “Selanjutnya, diharapkan pula bisa memberikan stimulus tambahan pada korban PHK, misalnya berupa bantuan sosial (bansos) tunai selama masa mencari kerja (sekitar 4-5 bulan) sebesar Rp1-2 juta per bulan.”