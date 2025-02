Shell Resmi Menaikan Harga Per Hari Ini, Berikut Daftarnya

Shell menaikkan seluruh produk BBM-nya, mulai dari Super, V-Power, V-Power Nitro+, hingga Diesel. Shell Super sekarang dijual dengan harga Rp 13.350 per liter dari harga sebelumnya Rp 12.810 per liter. Kemudian Shell V-Power naik harga dari Rp 13.530 per liter menjadi Rp 13.940 per liter.