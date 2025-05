Siang Ini, Dolar AS Melemah terhadap Euro

TEMPO.CO, Jakarta - Kurs dolar AS melemah terhadap euro pada Rabu pagi, 22 April 2015, setelah sesi sebelumnya membukukan kenaikan terhadap mata uang bersama di tengah kekhawatiran akan meningkatnya masalah utang Yunani.



Euro naik tipis setelah turun 0,6 persen terhadap greenback di sesi sebelumnya, ketika pejabat Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Yunani telah terjebak dalam negosiasi dengan IMF dan mitranya dari zona euro tentang reformasi ekonomi yang diperlukan oleh pemberi pinjaman untuk mendapatkan lebih banyak bantuan guna memecahkan masalah utang yang menekan.



Menurut laporan Bloomberg, Selasa, 21 April 2015, euro berada di bawah tekanan lebih lanjut karena Bank Sentral Eropa (ECB) mengusulkan kenaikan batas pada bank ketika mereka meminjam dari bank sentral Yunani.



Dengan tidak ada data yang signifikan keluar dari negara itu, dolar AS diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lain kemarin. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, berakhir naik 0,03 persen menjadi 97,968.



Pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi 1,0735 dolar dari 1,0734 dolar di sesi sebelumnya, dan pound sterling Inggris naik menjadi 1,4925 dolar dari 1,4903 dolar di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7707 dolar dari 0,7720 dolar.



ANTARA