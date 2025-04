Siap Bernegosiasi, Airlangga Sebut Indonesia akan Beli Produk Asal AS hingga US$ 18 Miliar

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa Indonesia bakal membeli produk asal Amerika Serikat hingga mencapai US$ 18 miliar. Rencana tersebut sebagai upaya negosiasi merespons pemberlakuan tarif resiprokal AS .

Menurut Airlangga, pemerintah berencana untuk mengompensasi defisit atau selisih kekurangan ekspor dan impor perdagangan dengan membeli produk-produk asal negara Paman Sam. “Indonesia akan beli barang dari Amerika sesuai kebutuhan, nilainya mendekati (US$ 18 miliar),” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 14 Februari 2025.

Tim delegasi, kata Airlangga, bakal berangkat ke AS untuk negosiasi langsung mulai besok. Pemerintah akan membawa beberapa poin penawaran dalam kunjungan kerja pada 16-23 April 2025.

Tarif resiprokal adalah tarif tambahan yang dikenakan Amerika Serikat kepada negara-negara mitra dagang yang mengalami suplus perdagangan dengan AS. Sebaliknya AS mengalami defisit perdagangan dengan negara-negara tersebut.

Kantor perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) mengklaim perdagangan Amerika dengan Indonesia mengalami defisit hingga US$ 17,9 miliar pada 2024. Naik 5,4 persen atau US$ 923 juta dari tahun 2023. Sehingga Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen.