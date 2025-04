Siapa Pemilik Sambal Bakar Indonesia yang Digugat ke PN Jaksel

Melansir Antara , Sambal Bakar Indonesia merupakan jaringan restoran yang hadir berkat permintaan para pengikut TikTok dari selebgram bernama Benjamin Master Adhisurya atau lebih dikenal sebagai Iben Ma, sang pemilik. Iben Ma baru membuka rumah makannya tersebut pada Juli 2022, dan kini akun Instagram usahanya telah diikuti oleh lebih dari 746 ribu per 25 April 2025.

Melihat akun Instagram @iben_ma, dia tidak hanya menuliskan akun Instagram Sambal Bakar Indonesia di bionya, tetapi juga beberapa bisnis lainnya. Iben Ma diketahui mengembangkan produk likuid vape, yaitu FUEL yang berkolaborasi dengan JVS. Dia juga menuliskan akun bisnis pakaian bernama No Void Minds.

Per tahun 2022, jabatan Direktur Utama PT Sambal Bakar Indonesia diketahui dipegang oleh Richard Theodore, Direktur Marketing Iben Ma, dan Komisaris Catherine Wahju. Namun, pada 2023, Iben Ma beralih menjabat sebagai Director of Corporate Communication & Relations dan Bara Al Azis sebagai Director of Operational & Production.