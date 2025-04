Siapa Pemilik Taman Safari Indonesia yang Disorot soal Dugaan Eksploitasi Pekerja?

Adapun pada 2023, Jansen dinobatkan sebagai Bapak Konservasi Lingkungan Hidup Indonesia oleh Messenger of Revival (More). Selain itu, dia mendapatkan penghargaan Outstanding Contribution for Animal Welfare dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 PDHI, Senin, 13 Januari 2025.

Bantahan Manajemen Taman Safari Indonesia