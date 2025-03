Siapkan 2,09 Juta Ton Ikan, KKP Klaim Kebutuhan Ikan Selama Ramadan dan Lebaran Aman

Selain itu, KKP juga memastikan harga ikan di bulan puasa ini akan tetap stabil. Budi menuturkan pihaknya sudah melakukan pantauan di 250 cold storage. Per 4 Maret 2025, harga rata-rata ikan di semua komoditas menunjukan kenaikkan 5,5 persen. Rinciannya, harga ikan cakalang berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, kemudian ikan tuna rata-rata dijual Rp18.000 per kilogram. Selanjutnya, tongkol Rp19.000 per kilogram, kembung Rp 30.000 per kilogram, tenggiri Rp50.000 per kilogram, bawal di Rp45.000 per kilogram, dan makarel di Rp18.000 per kilogram.