Simak Benchmark Harga Obligasi Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Perdagangan SUN pada Rabu (17 Mei 2017), ditutup bervariasi. SUN 1 dan 19 tahun ditutup melemah tipis di kisaran 225 bps.

Mengutip riset HP Financials, SUN 3 tahun ditutup pada yield 6.7549 persen. SUN 5 tahun ditutup pada yield 6.6892 persen, sama dengan penutupan Selasa (16 Mei 2017). Sedangkan SUN 10 dan 15 tahun ditutup menguat di kisaran 13-14bps.

Sementara itu, rupiah ditutup melemah 0.28% ke level Rp 13,324 per dollar AS pada Rabu (17 Mei 2017). Pelemahan ini sejalan dengan mayoritas mata uang Asia Tenggara dan sekaligus mengakhiri penguatan rupiah selama empat sesi. Saat ini nilai rupiah diperdagangkan di level Rp13.320 per dolar AS.

Berikut ini benchmark obligasi untuk hari ini, Kamis (18 Mei 2017) :









TENOR (Y)





BONDS CODE





MATURITY DATE





CURRENT COUPON





LAST PRICE





YTM( persen)









1 year





FR0066





15 Mei 2018





5.2500 persen





99.2300





6.0629 persen









3 year





FR0031





15 November 2020





11.0000 persen





113.0000





6.7549 persen









5 year





FR0061





15 Mei 2022





7.0000 persen





101.3000





6.6892 persen









10 year





FR0059





15 Mei 2027





7.0000 persen





100.2500





6.9647 persen









15 year





FR0074





15 Agustus 2032





7.5000 persen





100.3000





7.4648 persen









19 year





FR0072





15 Mei 2036





8.2500 persen





105.0000





7.7429 persen











