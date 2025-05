SWA.CO.ID, Jakarta - Pengembang properti Sinar Mas Land (SML) berhasil mengakuisisi salah satu bangunan komersial ikonik di pusat kota London, Inggris, yakni Alphabeta Building (AB) dengan nilai 259.3 juta poundsterling atau 558.5 juta dolar Amerika, setara Rp 5,5 triliun.



Keberhasilan ini menjadi tonggak pencapaian akuisisi aset tunggal terbesar dalam sejarah grup SML, sekaligus mengukuhkan posisi perusahaan yang tercatat sebagai Sinarmas Land Limited di Bursa Efek Singapura sebagai salah satu pelaku usaha properti di Ibu kota Inggris tersebut.



Lokasi AB terbilang strategis di jantung area Shoreditch yang memiliki kemudahan akses dan transportasi. Kawasan ini diakui secara internasional sebagai pusat kreatif dan inovasi komersial, bahkan dianggap sebagai the next Silicon Valley kota London. Gedung perkantoran ini memiliki desain menawan, fasilitas modern nan lengkap, ruang ritel hingga restoran, sehingga menjadi destinasi lifestyle bagi masyarakat di Inggris Raya.



Ferdinand Sadeli, Executive Director Sinarmas Land Limited, mengungkapkan, ”Sinar Mas Land berhasil mengakuisisi salah satu bangunan komersial nan ikonik yang berlokasi strategis di pusat kota London, Inggris. Kami berharap langkah akuisisi ini semakin memantapkan portofolio properti sekaligus posisi perusahaan sebagai salah satu pelaku usaha properti terdepan di London. Langkah ini juga mempertegas diversifikasi portofolio investasi dari grup yang memiliki basis usaha di Indonesia”.



AB merupakan gedung perkantoran yang telah diperbaharui secara menyeluruh dan menjadi bangunan pertama dengan konsep ‘cycle-in’ di Inggris Raya. Pasalnya, AB memiliki jalur khusus pintu masuk yang memungkinkan pengendara sepeda untuk langsung masuk ke dalam gedung dari jalan raya. Berlokasi di persimpangan bundaran Silicon, Shoreditch, dan City of London, AB seakan-akan menjadi jantung yang memberikan energi bagi kawasan Shoreditch.



Gedung perkantoran yang telah diperbaharui secara penuh ini memiliki luas leaseble area sekitar 25 ribu meter persegi, yang terdiri dari 9 lantai dengan spesifikasi grade A, yakni ruangan dirancang berkualitas tinggi dari lower ground hingga lantai delapan. Pada level basement tersedia 210 fasilitas parkir sepeda bagi para pekerja yang menggunakan sepeda sebagai transportasi dan area penyimpanan (storage).



Ferdinand memaparkan, ”Posisi strategis AB terlihat dari lokasi bangunan ini berada. Apabila menatap ke selatan gedung, terdapat Finsbury Square yang menghubungkan AB ke kawasan CBD (Central Business District) keuangan London. Pada sisi utaranya terdapat Worship street yang tengah berkembang pesat dan dinamis dan dipenuhi beragam toko, restoran, industri kreatif, dan perkantoran.”



Lebih dalam dirinya menjelaskan bahwa AB menawarkan ruang beradaptasi yang dirancang khusus bagi pemberdayaan tenaga kerja demi menikmati beragam proses kreatif. Desainnya menawarkan berbagai ruang dan fitur, mulai dari kafe atrium yang menghadap ke jalur sepeda, lapangan basket di dalam gedung, serta teras di lantai delapan yang menyediakan panorama kota London.



Paska akuisisi AB, portofolio grup SML terkait investasi properti internasional akan diperkuat secara signifikan lewat sewa jangka panjang oleh penyewa terkemuka sehingga dapat menyediakan pendapatan sewa berulang yang stabil.



“Sinar Mas Land Group tetap menatap positif prospek jangka panjang dari pasar properti komersial di London, dan terus berupaya mencari peluang investasi di kota tersebut dan beragam kota lainnya di Eropa demi diversifikasi portofolio dan untuk memperoleh apresiasi modal jangka panjang perusahaan,” tutup Ferdinand.



swa.co.id