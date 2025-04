TEMPO.CO, Jakarta - Lini retail and hospitality Sinar Mas Land menargetkan pembangunan lima mal dan dua hotel pada 2018.



“Paling sedikit tahun depan kami mengerjakan dua hotel (Rooms Inc Hotel) dan empat sampai lima mal,” kata CEO Retail and Hospitality Sinar Mas Land, Alphonzus Widjaja, di Semarang, Rabu, 23 Agustus 2017.



Alphonzus mengatakan pihaknya tengah menyiapkan paling sedikit empat proyek mal besar. Keempat mal tersebut meliputi AEON Tanjung Barat dan AEON Delta Mas. Perusahaan juga menyiapkan dua proyek mal di bawah Sinar Mas Land.



“Juga beberapa lokasi (AEON mal) lainnya dalam negosiasi,” ucap Alphonzus.



Baca: Gandeng Jepang, Sinar Mas Land Pasok Rumah Baru di Jakarta



Dia belum dapat memperkirakan anggaran yang akan dibelanjakan perusahaan pada 2018 karena masih dalam penyusunan. Sedangkan untuk tahun ini modal kerja yang disiapkan (capital expenditure) mencapai Rp 1 triliun.



Sementara itu, Farianto Nicholas Sonda selaku Retail and Hospitality BU Service Head Sinar Mas Land mengatakan, dengan konsep yang diusung, pihaknya menargetkan dapat memperoleh okupansi hingga 70 persen dalam masa awal beroperasinya Rooms Inc.



Dia mengatakan meski telah banyak hotel berbintang di Semarang, konsep nilai tambah yang diusung pihaknya diyakini akan membuat target dapat direalisasikan. Saat ini, untuk Rooms Inc. Semarang, Sinar Mas Land menginvestasikan Rp 90 miliar.



BISNIS