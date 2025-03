Skema Baru Harga Gas Bumi Tertentu Diklaim Perkuat Industri dan Efisiensi Anggaran

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, Harga Gas Bumi Tertentu dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$ 7 per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU," kata Bahlil dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu, 1 Maret 2025.