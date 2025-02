Bisnis

Soal Kelanjutan IKN di Tengah Pemangkasan Anggaran, Ekonom INDEF: Kemungkinan Nanti Jadi Tempat Peristirahatan Presiden

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S. Damanhuri menyebut proyek IKN merupakan warisan pribadi Presiden ke-7 Joko Widodo.

8 Februari 2025 | 09.01 WIB