Soal Penunjukkan Petinggi Danantara, Ekonom Singgung Mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan

Salah satu pendiri lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini menyinggung mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang biasanya diselenggarakan untuk pengangkatan pejabat di sebuah perusahaan. “Sebenarnya yang sudah berhasil dalam proses bisnis, proses penunjukkannya itu fit and proper test di perbankan,” ujarnya.