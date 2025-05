TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dengan tegas menyatakan tak akan ikut campur lagi terhadap pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta yang bisa mengebut lebih dari 250 kilometer per jam tersebut tak ada dalam program prioritas pembangunan pemerintah.



"Memang ada manfaatnya, tapi pemerintah tak mau taruh uang," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil di kantornya, Jumat, 25 September 2015. Karena itulah pemerintah membebaskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melanjutkan proyek tersebut dengan skema bisnis murni.



Tak adanya fokus pemerintah, kata Sofyan, dikarenakan akses transportasi menuju Bandung sudah cukup bagus. Selain jalur kereta konvensional Jakarta-Bandung, akses ke Bandung bisa ditempuh jalan tol dari Jakarta dan Sentul. Belum lagi jalur non-tol via Puncak dan rencana pembangunan tol Cikampek II oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.



Karena itu, pemerintah mengklaim sama sekali tak pernah merencanakan kereta cepat. Sofyan mengatakan proyek tersebut tak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional lima tahun ke depan. Begitu pula dalam Rencana Kerja Pemerintah tahunan dan Buku Proyek Kerja Sama pembangunan pemerintah dengan Swasta.



"Kalau swasta silakan, business to business," kata Sofyan. Duit negara, imbuhnya, lebih diprioritaskan ke pada infrastruktur dasar di daerah. Selain kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintah juga menegaskan bahwa proyek refinery Cilacap dan Dumai akan diserahkan kepada swasta.



Pun, Sofyan emoh membicarakan lanjutan kereta cepat Jakarta-Surabaya. "Not in my time," ujar Sofyan.



ANDI RUSLI