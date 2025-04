Sri Mulyani Bertemu dengan Dubes AS, Salah Satunya Bahas Peluang Negosiasi Tarif Trump

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, H.E. Kamala Shirin Lakhdhir. Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengenaan tarif perdagangan yang diterapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Sebelumnya, AS mengumumkan pemberlakuan tarif resiprokal atas produk-produk impor dari sejumlah negara termasuk Indonesia. Indonesia dikenakan tarif impor 32 persen. Presiden Donald Trump telah mengumumkan bahwa penerpan tarif tersebut ditunda selama 90 hari.

Waktu ini digunakan pemerintah Indonesia untuk bernegosiasi. Tim delegasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mulai berangkat ke AS negosiasi langsung sejak 15 April 2025. Pemerintah akan membawa beberapa poin penawaran dalam kunjungan kerja ke negara Paman Sam tersebut pada 16-23 April 2025.

Selain berunding terkait tuntutan AS atas tarif dan hambatan non tarif perdagangan, tim delegasi Indonesia juga bakal menawarkan kerja sama lain agar menguntungkan kedua negara. Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan mendorong kerangka kerja sama lain di bidang investasi dan sektor keuangan dengan AS.