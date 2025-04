Sri Mulyani: Saya Nggak Mau Ngikutin Donald Trump

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perekonomian Indonesia cukup baik di tengah melemahnya kondisi global. Pada 2016, inflasi terkendali di level 3,02 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mengalami apresiasi.



"We're okay. But okay is not enough for republic. Kita tidak bisa menjadi negara yang oke-oke saja. Saya nggak mau ngikutin Donald Trump, 'make America great again'. Indonesia harus jadi great juga, nggak again, tapi juga," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017.



Karena itu, menurut Sri Mulyani, seluruh stakeholder membutuhkan kerja sama. Pemerintah akan berupaya dengan membuat kebijakan-kebijakan. "Salah satunya paket kebijakan ekonomi, kami akan dengar stakeholder dan meningkatkannya," ujarnya.



Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga berupaya memperbaiki peringkat ease of doing business (EODB). Saat ini, Indonesia berada di peringkat 91. "Untuk maju lima langkah saja tidak mudah, karena bersaing dengan banyak negara di dunia," katanya.



Namun, Sri Mulyani berujar, masih ada resiko dari luar dan dalam negeri. Resiko dari dalam adalah kemiskinan, kesenjangan, dan produktivitas. Tapi, Indonesia kaya dengan sumber daya alam. "It's about the people. Saya berjanji memperbaiki institusi yang bisa melayani masyarakat," katanya.



ANGELINA ANJAR SAWITRI