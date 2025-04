Sri Mulyani Ungkap Hubungan Indonesia dengan Cina dan AS di Tengah Perang Tarif

Pada Rabu, 23 April 2025 telah dilakukan pertemuan lanjutan antara Tim Teknis RI dengan Tim Teknis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Hasilnya adalah penandatanganan dokumen ‘Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia, regarding the Treatment of Information Related to Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment and Economic Security’ antar Indonesia dan AS.