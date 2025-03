Stok Beras SPHP di Pasar Kosong, Zulhas Perintahkan Bapanas Salurkan Secepatnya

Sebelumnya Zulhas memastikan ada kenaikan harga beras saat meninjau kios yang dimiliki oleh Listian, 27 tahun. Listian mengatakan harga beras medium di toko retail saat ini mencapai Rp 15 ribu per kilogram. Padahal harga acuan pemerintah untuk beras medium di tingkat nasional adalah Rp 12.500 per kg.

Bapanas: Harga Pangan Senin Fluktuatif, Minyak Goreng Stabil Rp18.110 per Kg

Bapanas menarget penyalurkan beras SPHP 100 ribu ton ke Zona 2 dan 3 Indonesia. Harga khusus di Zona 2 yang meliputi seluruh Sumatera kecuali Lampung, Sumsel, Kalimantan, dan NTT adalah Rp 12.300 per kg. Sementara harga khusus Zona 3 yang mencakup wilayah Maluku dan Papua adalah Rp 12.600 per kg. Bapanas mengatur pembelian maksimal beras SPHP adalah 10 kg per konsumen.