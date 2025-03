Strategi Pelaku Industri Perhotelan untuk Menyiasati Dampak Pemangkasan Anggaran Pemerintah

Dicky menambahkan Azana Hospitality menerapkan strategi optimalisasi pendapatan dengan memperluas pangsa pasar melalui segmen korporat, leisure, dan komunitas. Termasuk juga melakukan optimalisasi pendapatan per available space yaitu dengan mengkonversi ruang-ruang kosong 'idle' menjadi venue multifungsi.

Menurut Dicky, mengoptimalkan circle baru, produk baru, layanan baru di bidang Food and Beverage (F&B) untuk disajikan kepada pasar baru. Seperti bisnis hampers, outside catering, membership breakfast and exclusive dining experience, private chef dinner, serta limited dining package with premium segment.