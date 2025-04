TEMPO.CO, Jakarta - Anda mungkin berpikir bahwa media sosial membuat Anda terhubung dengan orang-orang terdekat selama 24 jam dalam sepekan. Namun studi baru menemukan media sosial justru membuat Anda merasa semakin kesepian.



Studi itu menemukan, jika Anda menghabiskan lebih dari dua jam setiap hari untuk media sosial, peluang merasa terisolasi akan dua kali lebih besar.



Penelitian itu dilakukan pada 2014 oleh University of Pittsburgh terhadap 1.787 orang dewasa berusia antara 19 dan 32 tentang penggunaan 11 situs media sosial paling populer, yakni Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine, dan LinkedIn.



Mereka menemukan orang yang mengunjungi jejaring sosial lebih dari 58 kali seminggu cenderung tiga kali lebih merasa kesepian ketimbang yang menggunakan situs tersebut kurang dari sembilan kali.



Sudah lama ada anggapan bahwa media sosial memberikan kontribusi terhadap kenaikan FOMO (fear of missing out), tapi studi ini menunjukkan masalah sebenarnya mungkin lebih serius.



Namun tidak jelas apakah media sosial menyebabkan kesepian atau orang yang sudah kesepian lebih sering menghabiskan waktu untuk media sosial.



"Kami belum tahu mana yang datang duluan, penggunaan media sosial atau perasaan isolasi sosial," kata Elizabeth Miller, profesor pediatri di University of Pittsburgh.



"Ada kemungkinan bahwa orang dewasa muda yang awalnya merasa terisolasi secara sosial beralih ke media sosial. Atau bisa juga bahwa peningkatan penggunaan media sosial entah bagaimana menyebabkan perasaan terisolasi dari dunia nyata."



Studi ini menunjukkan, semakin lama seseorang menghabiskan waktu di media sosial, semakin sedikit waktu yang mereka miliki untuk interaksi sosial dalam kehidupan nyata.



ANTARA



