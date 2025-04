Sukses Tanpa Kerja Keras, Begini Rahasianya

TEMPO.CO, Jakarta -Sesekali, cobalah menengok ke belakang. Setelah bertahun-tahun bekerja begitu keras, apakah Anda sukses mencapai tujuan hidup Anda sendiri? Ataukah masih terkurung dalam obsesi memuaskan orang lain?



Liz Ryan, Direktur Utama Human Workplace, perusahaan konsultan tenaga kerja dan bisnis, mengatakan sikap hidup manusia dewasa banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa kanak-kanaknya. “Ketika kita masih kecil, selalu disampaikan bahwa kerja keras akan membawa sukses,” kata dia seperti dikutip dari Forbes.



Petuah lama itu sekarang usang. Kenyataannya, banyak orang meskipun sudah banting tulang tetap tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebagian besar orang bekerja menyelesaikan daftar tugas yang harus dilakukan setiap hari. Padahal daftar itu tak kunjung habis, malah semakin panjang. “Kerja keras dalam mengerjakan seluruh tugas ternyata tidak membawa sukses. Lalu apa?”



Menurut penulis buku Reinvention Roadmap: Break the Rules to Get the Job You Want and Career You Deserve ini, jalan menuju sukses berada di "jalur yang berbeda". Yaitu jalur ketika seseorang berpikir bahwa tujuan bekerja adalah untuk diri sendiri, menikmati hidup, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. "Tinggalkan cara berpikir bekerja untuk menyenangkan orang lain tanpa pernah terpikir menyenangkan diri sendiri," ucap dia.



Direktur Sumber Daya Manusia PT Indosat Ooredo Tbk, Ripy Mangkoesoebroto, membenarkan pendapat perihal munculnya pola pikir “bekerja untuk menyenangkan diri”, terutama pada generasi Millennial yang berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan bagi pekerja Gen X ataupun generasi sebelumnya, masih berlaku prinsip “bekerja untuk menyenangkan keluarga”. “Ditambah lagi dengan ikatan kekeluargaan di Indonesia yang masih lebih kuat,” kata Ripy.



Dia juga mengakui, kerja keras belum tentu berbanding lurus dengan sukses. Bagi Ripy, kunci lain sukses adalah bekerja pintar, yakni bekerja pada bidang yang sesuai dengan minat. Dia menilai, kalau seseorang berhasil memperoleh pekerjaan yang tepat, stres yang didapat justru akan menjadi pemacu prestasi. Ia mengimbuhkan, pada akhirnya setiap pekerja perlu memiliki jati diri yang kuat, termasuk kejelasan ihwal nilai, prinsip, serta prioritas hidup. "Pilihlah jenis pekerjaan dan tempat berbisnis atau bekerja yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan prioritas hidup Anda," dia berpesan.



Pelaku bisnis properti, Linda Fakhri, menimpali, pekerja pintar adalah pekerja yang memilih pindah ke bidang lain saat merasa sudah mentok dalam kariernya. Ketika memberikan pelatihan kepada agen penjual properti, Linda menuturkan, dirinya sering memberi contoh mengenai sejumlah orang yang berkeras menjalankan pekerjaan atau usaha yang sama selama bertahun-tahun sekalipun tidak membuahkan hasil. “Padahal, kalau dia mau berubah, banyak kesempatan lain di luar,” ujarnya.



Linda menyadari, perilaku ngotot pada satu bidang pekerjaan adalah buah dari pendidikan di masa kecil. Pada masa lalu, orang tua umumnya mengajari anak-anaknya supaya pantang menyerah. Tapi, seiring dengan perkembangan zaman, kata dia, kegigihan itu harus diimbangi dengan kerja pintar.



Liz Ryan punya saran lagi bagi pekerja. Kata dia, berhentilah bekerja terlalu berat dan berikan hadiah bagi diri sendiri, sembari membayangkan bahwa masa depan lebih berwarna dibanding yang dikerjakan saat ini. "Berhenti bekerja, berhenti stres, dan biarkan pikiranmu melanglang buana." Hadiah buat diri sendiri terkadang tidak rumit. Cukup bersepeda atau berendam di bathtub untuk melepaskan belenggu mental seraya bertanya, "Jika semua hal terserah saya, apa yang akan saya lakukan dalam hidup?"



Ia juga menyarankan kepada setiap orang untuk menuliskan cerita tentang hidup yang diinginkan. “Gambarkan yang kamu inginkan dalam pikiranmu. Lalu wujudkan mimpimu,” tuturnya. Sebab, setiap mimpi yang berhasil menjadi kenyataan berawal dari sesuatu yang gila dan tidak dapat dipraktekkan, tapi kemudian semuanya berubah



MARTHA WARTA SILABAN