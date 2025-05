Sun Life Akusisi 51 Persen Saham CIMB Sun Life

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sun Life Financial Indonesia mengakusisi 51 persen saham PT CIMB Sun Life. "Dengan penyatuan ini aset kita mencapai Rp 9,14 triliun, penyatuan dua menejemen ini akan memberikan layanan terbaik untuk nasabah kami," ujar Presiden Direktur PT Sun Life Financial Indonesia, Elin Waty, di Jakarta, Kamis, 15 September 2016.



Menurut Elin, penyatuan bisnis ini akan memperkuat Sun Life Financial di Indonesia dan menginvestasikan US$ 40 juta guna mengembangkanbBisnis Sun Life. "Sektor asuransi jiwa di Indonesia memiliki potensi sangat besar dan menjadi pasar prioritas kami," ujarnya.



Elin mengatakan dalam beberapa bulan ke depan akan mengembalikan lisesnsi perusahaan CIMB Sun life yang sudah dikeluarkan oleh OJK. "Saat ini penggabungan sudah dillakukan tinggal mengembalikan izin perusahaan ke pemerintah," katanya. "OJK akan melakukan audit selama 3 sampai 4 minggu.”



Ellin menjelaskan penjualan di 2016 meningkat 40 persen bila dibandingkan dengan tahun lalu. "Hingga saat ini. jumlah nasabah kami mencapai 860 ribu. Pertumbuhan kami lebih tinggu dari pertumbuhan industri," ujarnya.



Proses akusisi dimulai sejak Maret dan berakhir di Juni 2016, menurut Elin ini merupakan proses yang cukup cepat. Sosialisasi proses akusisi ini pun sudah dilakukan 30 hari sebelumnya.



Adapun penunjukan direksi juga akan dilakukan setelah mendapatkan izin dari OJK. "Nantinya akan ada 5 orang direksi WNI dengan 1 ekspat," kata Elin.



CHITRA PARAMAESTI