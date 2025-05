TEMPO.CO, Makassar - Director of Economic Division Taipei Economic and Trade Office in Indonesia Y.C. Tsai mengatakan pengusaha Taiwan khususnya yang bergerak di bidang industri elektronik tertarik membangun pabrik di Indonesia, khususnya Makassar. Karena sebagai kota besar di kawasan timur Indonesia, Makassar bisa menjadi pusat produksi untuk kemudian disebarkan ke semua daerah.



"Apalagi saat masyarakat Ekonomi ASEAN jadi nantinya. Indonesia bisa menjadi pusat produksi bagi Taiwan," kata Tsai di acara Taiwan Excellence Experiencing Zone di Trans Studio Mall, Makassar, Jumat, 14 Agustus 2015.



Menurut Tsai, potensi pasar produk Taiwan di Indonesia berada di peringkat sepuluh. Begitu pula sebaliknya nilai ekspor bahan baku Indonesia ke Taiwan juga hampir sama besarnya. "Kerja sama dua negara ini akan sangat luar biasa," kata Tsai.



Sebanyak 78 merek produk asal Taiwan dipamerkan di Trans Studio Mall. Seperti Acer, Asus, HTC, BenQ, Cyber Power, dan Mozbii. "Ini membuktikan bahwa Taiwan merupakan salah satu top produsen gadget di dunia," kata Tsai.



Direktur PT Microlibs Information System Bustam Tjoar mengatakan, dirinya akan senang jika Taiwan bisa membangun pabrik di Indonesia. Karena selama ini produk Taiwan masih diimpor. "Tenaga kerja asal Indonesia yang banyak ke Taiwan," kata Bustam.



Direktur Taiwan Trade Center Indonesia Tony Lin mengatakan, Taiwan Excellence sudah dilakukan sejak tahun 2010. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan produk Taiwan. "Dampaknya memacu peningkatan ekspor Taiwan ke Indonesia," kata Tony.



Dia menambahkan, lebih dari seratus jenis produk yang dipamerkan dalam acara ini. "Semoga masyarakat Indonesia bisa lebih mengenal dan mengetahui teknologi yang telah dicapai Taiwan," kata Tony.



Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto mengatakan, Pemerintah Kota Makassar akan terus mendukung upaya investasi di Makassar. Karena Makassar sebagai kota jasa akan maju perekonomiannya jika semakin banyak investasi yang masuk. "Apalagi visi Makassar menuju kota dunia, akan sejalan dengan produk canggih Taiwan," kata Danny.



MUHAMMAD YUNUS