Taiwan Trade Mission, 23 Industri Taiwan Bidik Pasar Jawa Timur

TEMPO.CO, Jakarta - Sedikitnya ada 23 perusahaan asal Taiwan dari berbagai sektor tengah mengincar pasar di Jawa Timur melalui kegiatan Taiwan Trade Mission to Surabaya 2016.



Direktur Taiwan External Trade Development Council (Taitra) / kamar dagang Taiwan, Tony K.L. Lin mengatakan Surabaya, dan khususnya Jawa Timur kini menjadi pasar yang penting bagi Taiwan karena memiliki potensi pasar yang besar kedua setelah Jakarta.



“Trade mission ini bisa dimanfaatkan mereka untuk menjadi ajang mencari partner di Surabaya sebagai pintu gerbang di Indonesia timur, sedangkan di barat kami biasanya menggelar kegiatan serupa di Jakarta,” ujarnya di sela-sela Taiwan Trade Mission to Surabaya 2016, Rabu, 11 Mei 2016.



Dia memaparkan, selama ini pasar perdagangan Taiwan-Indonesia menjadi urutan ke 10 bagi Taiwan, dan sebaliknya bagi Indonesia pasar di Taiwan merupakan urutan ke 10.



Rata-rata nilai ekspor Taiwan ke Indonesia mencapai US$4 miliar per tahun yang kebanyakan adalah produk hardware, produk kimia dan tekstil, sedangkan ekspor Indonesia ke Taiwan mencapai US$ 6 miliar per tahun yang kebanyakan adalah material raw, biji kopi, minyak dan hasil tambang lainnya.



“Kami berharap melalui strategi trade mission ini, target perdagangan Taiwan ke Indonesia bisa meningkat sampai 10 persen tahun ini,” ujar Tony.



Adapun dalam Taiwan Trade Mission yang digelar setiap tahun tersebut terdapat sejumlah produk Taiwan yang akan ditawarkan ke Surabaya, seperti produk bahan bangunan, otomotif, kosmetik dan produk teknologi. Dalam kegiatan tersebut, Taiwan mengundang sekitar 500 buyer asal Jawa Timur.



“Tidak menutup kemungkinan, perusahaan Taiwan ini akan melakukan investasi di Surabaya atau Jatim setelah menjajaki potensi pasarnya dulu,” kata Tony.



Direktur Eksekutif Hark Group (perusahaan lampu LED Taiwan), Antony Ku mengatakan bakal menjajaki pasar di Jatim melalui kegiatan tersebut dan mencari distributor di Surabaya mengingat produk lampu LED Hark yang ditawarkan itu belum pernah masuk pasar Indonesia.



“Selama ini produk kami dieskpor ke Amerika dan Jepang, di Indonesia ini baru pertama kali dan kalau pasarnya bagus dan potensi, kami sangat berminat untuk join dengan perusahaan di sini ataupun membangun pabriknya,” tuturnya.



Sementara itu, Sales Manager Linker Global Inc (perusahaan kosmetik Taiwan), Tun-Ping Yu mengungkapkan bahwa produk kecantikan merk Firdo juga belum pernah masuk ke Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, Firdo akan mencari distributor dan memasarkannya melalui tempat-tempat jasa kecantikan, seperti SPA.



“Kami akan masuk ke tempat kecantikan untuk menawarkan Firdo seperti yang kami lakukan di Thailand, dan responsnya di sana cukup bagus,” ujarnya.



