Tak Ada Agenda Pertemuan Kalla-Obama di APEC 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak diagendakan melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Barack Obama di sela pertemuan APEC di Lima, Peru. "Sejauh ini tidak ada agenda tersebut," kata Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Wakil Presiden, Rusmin Nuryadin, Senin, 21 November 2016.



Pada agenda yang telah dijadwalkan, Sabtu, 19 November, Kalla melakukan rangkaian kegiatan APEC Economic Leaders's Meeting (AELM), di antaranya APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue, dialog informal kedua dengan Aliansi Pasifik, dan dialog informal dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg di Grand National Theater.



Pada hari yang sama, Kalla juga menghadiri jamuan santap malam dan pertunjukan seni-budaya oleh Presiden Republik Peru Pedro Pablo Kuczynski dalam rangka menyambut kepala negara/pemerintah di Park of the Reserve.



Adapun pada Minggu, bertempat di Lima Convention Center, Kalla akan menghadiri The 24th AELM, yang tahun ini bertemakan “Quality Growth and Human Capital Development: Foundations for Sustainable Growth in The Asia-Pacific”.



Di samping itu, Kalla akan menghadiri First APEC Leaders’ Treat: “Challenges to Free Trade and Investment in the Current Global Context”, Second APEC Leaders’ Retreat: “Food Security, Climate Change Adaptation and Access to Water” dan “Integrating The Asia-Pacific: Towards A Real and Functional Connectivity in The Region”, serta Adoption of the 24th APEC Leaders' Declaration. Sore harinya, mengakhiri seluruh rangkaian acara AELM, Kalla dijadwalkan menghadiri upacara penutupan.



Pada Selasa, 22 November, Kalla dijadwalkan bertolak dari Lima, Peru, untuk kembali ke Jakarta. Rombongan dijadwalkan tiba pada Jumat, 25 November, pukul 00.30 di Bandara TNI AU Halim Perdanakusuma.



Baca:

Putri Sukarno Ini Tuding Jokowi Aktor Politik Demo 4/11

Ahmad Dhani Dukung Demonstran 2 Desember Bawa Bambu Runcing

Yahudi Minta Trump Tidak Data Muslim, Atau Ini yang Terjadi



AMIRULLAH