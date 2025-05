TEMPO.CO, Jakarta - Psikolog dari Universitas Gadjah Mada, Bertha Sekunda, mengatakan ada tolok ukur pekerjaan yang sejalan dengan passion atau hasrat: ada perasaan bekerja tidak ubahnya seperti sedang bermain. "Kalau kita sesuai passion, waktu kerja akan berjalan cepat karena kita mengisinya dengan kegiatan yang asyik," ujarnya, pekan lalu.



Kamus Merriam-Webster mengartikan passion sebagai antusiasme atau kegembiraan yang besar dalam melakukan sesuatu. Sedangkan kamus Oxford mendefinisikannya sebagai gairah atau antusiasme besar akan sesuatu. Padanan terdekatnya dalam bahasa Indonesia adalah hasrat atau gairah.



Adapun kolumnis situs psikologi Live in The Grey, Graham Young, dalam tulisannya yang berjudul How to Discover Your Calling in Life menyebut passion sebagai sesuatu yang unik, subyektif, dan susah diukur. Kendati susah dijelaskan, passion adalah jawaban dari saran banyak orang ketika kita sedang mencari pekerjaan. "Lakukan sesuatu yang Anda cintai dan carilah pekerjaan yang mau Anda jalani tanpa dibayar," ujarnya dalam tulisan yang juga dipublikasikan dalam situs berita Time.



Lebih lanjut, Young menjelaskan, passion bisa berubah seiring waktu dan perkembangan karakter seseorang. Namun sebagian orang tak menyadarinya. Menurut Bertha, ada alarm yang menunjukkan bahwa pekerjaan saat ini tak lagi jadi passion Anda, yaitu



1. Muncul perasan gelisah ketika melakukan pekerjaan harian

Anda tak lagi nyaman melakukan rutinitas harian. Padahal sebelumnya, kegiatan yang Anda lakukan terasa sangat menyenangkan.



2. Ingin melakukan sesuatu yang berbeda

Sebelumnya, Anda bekerja sebagai arsitek, tapi tiba-tiba Anda merasa tak ingin membuat desain dan malah terpikir menjadi seorang guru TK. Itu adalah alarm bahwa Anda mulai kehilangan passion pada bidang arsitektur. (Baca: Cara Temukan Karir Sesuai Kepribadian)



3. Tak lagi merasa sedang bermain saat bekerja

Seperti yang dikatakan Bertha, seseorang akan merasa senang bekerja jika profesi itu merupakan passion-nya. "Kalau prinsip saya, this is my work and this is my game,” ujarnya.



4. Masih mencari pekerjaan di bidang lain

Ini tak bisa langsung diartikan pekerjaan yang sekarang tak lagi jadi passion Anda. Bisa jadi Anda ingin berganti profesi karena kecewa pada perusahaan ataupun punya prioritas lain. Jika ini yang terjadi, tanyakan pada diri sendiri, sebenarnya apa yang Anda cari. (Baca: 4 Tanda Anda Harus Segera Pindah Kerja)



