Tanggapan Luhut hingga CSIS Soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 4,87 Persen

Erwin menyampaikan bahwa masuknya modal melalui lelang surat berharga menjadi indikator pulihnya kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus berupaya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah serta memastikan instrumen keuangan tetap terjaga dengan baik.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman menyebutkan, melemahnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I disebabkan oleh penurunan konsumsi masyarakat. Selain itu, sektor investasi yang menyumbang 28,03 persen terhadap PDB juga mengalami perlambatan. Pada kuartal pertama 2025, pertumbuhan investasi hanya mencapai 2,1 persen.