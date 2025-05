Target Pajak Jokowi Gagal, Sistem Harus Diubah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai perubahan sistem pemungutan pajak merupakan langkah yang paling efektif untuk mendongkrak kinerja Direktorat Jenderal Pajak.



Menurut dia, siklus penerimaan pajak di triwulan I selalu rendah. Karena itu, Enny maklum jika realisasi pajak di triwulan I 2015 hanya Rp 170 triliun. "Sebanyak-banyaknya tak akan sampai Rp 250 triliun. Siklusnya memang seperti itu. Pengaruh pertumbuhan ekonomi tak banyak," katanya.



Usaha pemerintah menggenjot penerimaan pajak baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi ternyata gagal. Penerimaan pajak sepanjang triwulan I 2015 saja masih jauh dari harapan.



Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, realisasi setoran pajak dari awal tahun hingga 28 Maret 2015 sebesar Rp 170 triliun. Jumlah ini hanya 13,65 persen dari target sebesar Rp 1.296 triliun. Ini merupakan catatan prestasi terburuk dalam lima tahun terakhir.



Menurut Enny, selama sistem pemungutan pajak tak berubah, siklus minimnya penerimaan pajak dalam triwulan I tidak akan berubah. "Penerimaan akan melonjak pada semester III ketika PBB dan PPN perusahaan sudah dibayarkan," katanya.



Enny tidak yakin target penerimaan pajak yang dipatok tinggi itu bisa tercapai. "Target ini hanya akan menjadi optimisme belaka jika tak ada perubahan sistem," ucapnya.



Menurut dia, tak hanya perubahan sistem perpajakan, sinergi antara pegawai pajak dan pembayaran pajak juga harus ada. Pegawai pajak dan pembayar pajak memiliki hubungan yang berkesinambungan. “Jika satu pihak curang, pihak lainnya sangat berpotensi terbawa curang.”



ANDI RUSLI