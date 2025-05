TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar untuk menekan harga bawang merah yang sempat melonjak akibat kurangnya pasokan. Lebih dari 300 ton bawang merah didatangkan dari sembilan kota sentra penghasil komoditas tersebut, kemudian disebar ke sejumlah pasar induk. "Sekarang stok aman. Kami potong rantai pasok yang panjang," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman.



Harga bawah merah melambung tinggi hingga Rp 42.960 per kilogram pada pertengahan Mei 2016. Padahal pada Januari harga bawang merah berkisar Rp 33.210 per kilogram, dan terus melesat hingga mencapai Rp 42.630 per kilogram bulan lalu.



Amran menambahkan, kenaikan harga bawang disebabkan oleh permainan para tengkulak saat masa jeda tanam menuju waktu panen. Ia menemukan produsen yang menjual bawang merah seharga Rp 33 ribu padahal jarak distribusi hanya 300 meter. Petani tersenyum kecut saat harga jual bawang rendah, sedangkan retail meraup keuntungan tinggi. "Ini anomali," ujarnya.



Baca Juga: Tekan Lonjakan Harga, Dua Menteri Sidak Pasokan Bawang Merah



Dari petani, pemerintah membeli bawang merah Rp 14 ribu per kilogram. Amran optimistis operasi pasar mampu menekan harga bawang merah hingga Rp 24 ribu per kilogramnya. Ia menjamin, pasokan mencukupi hingga selepas Ramadan dan Idul Fitri. "Tahun ini jumlahnya tiga kali lipat," katanya. Pada operasi pasar tahun lalu pemerintah hanya mampu menyediakan 100 ton per hari, sedangkan tahun ini mencapai 300 ton per hari.



Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono meminta Perum Bulog segera menyalurkan pasokan baru ke lima pasar induk di Jakarta, Banten, dan Bandung. Gudang Bulog di Kelapa Gading tak mampu menampung cadangan lebih dari tiga hari. Ia menargetkan sebanyak 12.600 ton bawang dapat disalurkan Bulog hingga puncak panen Juni mendatang. "Nanti tak perlu lagi ada penetrasi pasar," katanya.



Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menugasi Perum Bulog memangkas jalur distribusi bawang merah. Bulog akan bermain di pasar ini seperti PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang memasarkan gula.



Simak: Tekan Harga Daging Sapi, Pemerintah Siap Impor



Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyiapkan konsep pengelolaan stok agar pasokan bawang stabil. "Karena masalahnya terkait musim panen," katanya. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina mendukung Bulog masuk ke sentra produsen bawang di kawasan terpencil. "Supaya tidak mengganggu supply yang ada," ujarnya.



PUTRI ADITYOWATI