TEMPO.CO, Jakarta - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) berencana membeli 40 ton bawang merah dari petani Brebes, Jawa Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan harga komoditas tersebut.



Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumajakti mengungkapkan, bawang itu akan dialokasikan bagi Jakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat. “Kami membelinya dengan harga Rp 22 ribu per kilogram. Akan kami jual seharga Rp 25-26 ribu per kilogram,” kata Djarot seusai rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian. Margin antara harga beli dan harga jual akan digunakan untuk menutup biaya kirim.



Djarot menyebutkan bahwa pembelian 40 ton bawang dari petani di Brebes tak akan langsung mempengaruhi harga di pasaran. Karena itu, Bulog berencana terus memperbanyak jumlah bawang yang akan diserap dari petani.



Selain membeli dari petani, Bulog menimbang opsi membeli bawang dari pedagang besar yang memiliki persediaan. “Kami tidak membatasi dari mana. Pokoknya ada barang. Siapa pun pemiliknya, kalau mau jual, kami beli,” ujar Djarot. Namun Bulog belum mematok kisaran harga beli maksimal. “Yang penting, jangan merugikan petani.”



Harga bawang merah yang melonjak menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Dia meminta agar harganya yang saat ini di kisaran Rp 40 ribu per kilogram ditekan menjadi tak lebih dari Rp 25 ribu per kilogram.



Perintah Jokowi langsung direspons oleh para menteri ekonomi dengan melakukan rapat koordinasi, Jumat pekan lalu. Bahkan, beberapa waktu lalu Jokowi dan beberapa menteri melakukan kunjungan langsung ke Brebes untuk memantau persediaan bawang merah.



Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Rauf menduga ada masalah pada distribusi bawang merah. Kenaikan harga bawang merah merupakan hal yang tak wajar karena persediaan petani tak pernah mengalami kekurangan. “Sejauh ini memang belum ada indikasi kartel, tapi kami menduga ada yang ingin memainkan harga. Biasanya pemain lama,” ujarnya, pekan lalu.



Ditemui di tempat yang sama, pedagang bawang merah Beni Santoso mengakui bahwa persediaan bawang merah petani masih sangat minim. Musababnya, petani sedang dilanda kelangkaan benih. Selain itu, produksi terhambat oleh cuaca yang tak menentu.



Harga benih yang biasanya hanya Rp 20-30 ribu per kilogram melonjak menjadi Rp 50 ribu per kilogram. Di sisi lain, belum ada jaminan bahwa harga jual bawang saat panen akan menutup biaya produksi. “Kalau di Brebes ,saat ini harga jual bawang di kisaran Rp 32-33 ribu per kilogram.”



FAIZ NASHRILLAH