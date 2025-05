Telkom Indonesia Ajak Perempuan Maju dengan Goes Digital

TEMPO.CO, Jakarta - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk bersama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DKI Jakarta sepakat bekerja sama untuk membawa perempuan pengusaha menuju "goes digital", agar menjadi wirausaha yang andal dan berdaya saing di era globalisasi.



"Kami siap mendukung anggota IWAPI DKI Jakarta untuk goes digital yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menjalankan bisnisnya," kata Executive Vice President Telkom Regional II Jakarta, Teuku Muda Nanta, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.



Dalam sinergi itu Telkom menyediakan ruangan Small Medium Enterprise (SME) Learning Center di Kantor Telkom Witel Jakarta Selatan yang akan mensolusikan infrastruktur TIK bagi sekitar 800 anggota IWAPI DKI Jakarta.



Telkom membekali pengetahuan para anggota IWAPI soal layanan TelkomGroup yang mendukung produktivitas usaha. Salah satunya melalui layanan blanja.com yang menyediakan store online gratis bagi seluruh anggota IWAPI, sehingga dapat bertransaksi secara daring dan menjangkau seluruh dunia.



Para pengusaha juga dikenalkan dengan layanan Finpay yang merupakan layanan transaksi digital, sehingga anggota IWAPI dapat menyediakan link pembayaran daring di media sosial seperti facebook, instagram, twitter yang dimiliki. Terakhir, akan diberikan informasi untuk produk unggulan Telkom yaitu IndiHome, layanan Triple Play yang menggabungkan telepon, akses internet dan IPTV. "Saat ini internet sudah menjadi kebutuhan utama, tren transaksi online terus naik di Indonesia. Jika pengusaha goes digital, ini akan membuat mereka mendapatkan lebih banyak konsumen dan pasar baru," tuturnya.



Ditambahkannya, sinergi ini bagian dari upaya Telkom membangun triple pentahelix dalam membangun ekosistem pelaku usaha goes digital, yakni membangun kerja sama antara pelaku usaha, regulator, dan komunitas untuk bersama goes digital. "Pelaku usaha itu selalu ada isu terkait akses permodalan, konsumer, dan kolaborasi untuk membesarkan usahanya. Kami berusaha menjembatani ini semua agar jalan goes digital menjadi mulus," katanya menjelaskan.



Pada kesempatan sama, Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta, Tatyana Sutara mengharapkan kolaborasi IWAPI Goes Digital dapat memperkuat kapabilitas anggotanya menjadi pengusaha yang handal dan memenangkan persaingan di era globalisasi. "Kami harapkan sinergi ini menambah pengetahuan anggota untuk lebih berdaya saing di era Masyarakat Ekonomi Asean," katanya.



GM Micro Business Telkom Divisi Business Service (DBS) Adrian Sani Harahap mengungkapkan, kerja sama ini merupakan lanjutan dari kerja sama yang dinisiasi saat rapat kerja Nasional (Rakernas) IWAPI yang ke-XXVI di Lombok, pada Oktober 2016. "Ini realisasinya, nantinya setiap DPD dari IWAPI ada kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Telkom siap dukung," katanya. *



ANTARA