Tempo Inti Media Catat Peningkatan Laba 44 Persen Selama 2024

Arif mengatakan bahwa selama ini ada asumsi jika sirkulasi digital meningkat, maka sirkulasi cetak akan turun. Tapi, pada 2024 keduanya justru meningkat. “Pencapaian baik di 2024 ini menunjukkan perubahan besar di Tempo melalui single brand berada di jalur yang benar, on the right track,” kata Arif.