Terapkan Tarif Global, Gedung Putih Umumkan Golden Rule Perdagangan Internasional ala Trump

TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat ( AS ) mengumumkan golden rule atau prinsip utama mereka dalam perdagangan internasional di era Presiden Donald J. Trump . Prinsip-prinsip tersebut disampaikan laman resmi Gedung Putih bersamaan dengan pengumuman tarif impor global dari AS untuk semua negara.

"The Golden Rule for Our Golden Age," seperti tertulis dengan huruf tebal dalam dokumen Fact Sheet Gedung Putih soal tarif impor global yang terbit 2 April 2025. Dalam bahasa Indonesia, jargon tersebut berarti "prinsip emas untuk masa keemasan kami".