TEMPO.CO, Sidoarjo - Pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ-302 rute Surabaya-Bangkok kembali mendarat ke Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya (return to base) setelah sempat terbang kurang-lebih selama tiga jam, Rabu, 13 Januari 2015.



"Untuk penyebabnya sampai saat ini masih kami investigasi," kata Head of Corporate Secretary and Communications AirAsia Indonesia Audrey Progastama Petriny, Rabu malam.



Aundrey mengatakan keputusan pilot kembali ke Surabaya untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. "Karena ada suara tidak wajar terdengar di dalam kabin saat posisi pesawat kami masih cruising," ujarnya.



Meski di dalam kokpit tidak ada indikasi masalah teknis, ujar Aundrey, untuk keselamatan penumpang, pihaknya memutuskan return to base. AirAsia terpaksa kembali ke Juanda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.



Pesawat AirAsia QZ-302 rute Surabaya-Bangkok membawa 143 penumpang. Pesawat itu berangkat dari Surabaya menuju Bangkok pada pukul 12.11 dan landing kembali ke Surabaya pada pukul 14.45.



Saat ini penumpang berada di Gate 9 Terminal 2 Bandara Juanda menunggu terbang kembali. "Dijadwalkan penumpang terbang ke Bangkok pada pukul 22.15 malam ini menggunakan pesawat yang lain," tuturnya.



NUR HADI